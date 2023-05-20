Российский Газпром запретил своим работникам пользоваться иностранными мессенджерами
С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу новый федеральный закон о защите информации, который ограничил использование некоторыми организациями иностранных мессенджеров
Об этом пишут российские СМИ.
Новые правила затронули финансовые организации, госкомпании и компании с государственной долей более 50%. Поскольку более половины акций публичного акционерного общества "Газпром" принадлежит государству, запрет затронул всех сотрудников этой компании.
Среди запрещенных мессенджеров:
- Discord;
- Microsoft Teams;
- Skype for Business;
- Snapchat;
- Telegram;
- Threema;
- Viber;
- WhatsApp;
- WeChat.
Служба корпоративной защиты довела до всех подразделений ПАО "Газпром" нормы закона. Теперь даже на отдаленных месторождениях у вахтовиков остается только две площадки для общения - "Одноклассники" и ВК, поскольку тарифы на роуминг за звонки в отдаленные районы российского Севера не по карману даже работникам нефтегазовой сферы.
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