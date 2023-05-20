Российский Газпром запретил своим работникам пользоваться иностранными мессенджерами

Об этом пишут российские СМИ.

Новые правила затронули финансовые организации, госкомпании и компании с государственной долей более 50%. Поскольку более половины акций публичного акционерного общества "Газпром" принадлежит государству, запрет затронул всех сотрудников этой компании.

Среди запрещенных мессенджеров:

Discord;

Microsoft Teams;

Skype for Business;

Snapchat;

Telegram;

Threema;

Viber;

WhatsApp;

WeChat.

Служба корпоративной защиты довела до всех подразделений ПАО "Газпром" нормы закона. Теперь даже на отдаленных месторождениях у вахтовиков остается только две площадки для общения - "Одноклассники" и ВК, поскольку тарифы на роуминг за звонки в отдаленные районы российского Севера не по карману даже работникам нефтегазовой сферы.