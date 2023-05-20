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Российский Газпром запретил своим работникам пользоваться иностранными мессенджерами

20 мая, 2023 суббота
15:40
Мир

С 1 марта 2023 г. в России вступил в силу новый федеральный закон о защите информации, который ограничил использование некоторыми организациями иностранных мессенджеров

Об этом пишут российские СМИ.

Новые правила затронули финансовые организации, госкомпании и компании с государственной долей более 50%. Поскольку более половины акций публичного акционерного общества "Газпром" принадлежит государству, запрет затронул всех сотрудников этой компании.

Среди запрещенных мессенджеров:

  • Discord;
  • Microsoft Teams;
  • Skype for Business;
  • Snapchat;
  • Telegram;
  • Threema;
  • Viber;
  • WhatsApp;
  • WeChat.

Служба корпоративной защиты довела до всех подразделений ПАО "Газпром" нормы закона. Теперь даже на отдаленных месторождениях у вахтовиков остается только две площадки для общения - "Одноклассники" и ВК, поскольку тарифы на роуминг за звонки в отдаленные районы российского Севера не по карману даже работникам нефтегазовой сферы.

  • Москва запрещает своим высокопоставленным должностным лицам уходить с должностей пока идет война с Украиной. Это касается, по крайней мере, региональных чиновников, силовиков и работников администрации президента.
Россия
Технологии
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