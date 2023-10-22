Российский "Газпром" планирует дополнительные поставки газа в Венгрию и Китай этой зимой

Об этом сообщает Reuters .

Российский "Газпром" будет поставлять дополнительные объемы газа в Венгрию в течение следующей зимы, а также предоставит Китаю 600 миллионов кубометров газа в этом году в дополнение к контрактным обязательствам.

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами обеих стран во время поездки в Китай на прошлой неделе.

Газпром стремится компенсировать потерю большинства своих рынков в Европе с начала войны России в Украине, в основном из-за взрывов, серьезно повредивших его газопроводы "Северный поток" под дном Балтийского моря в прошлом году. Расследование еще не установило, кто несет за это ответственность.

Венгрия – единственный член Европейского Союза, чей лидер, премьер-министр Виктор Орбан, поддерживает дружеские связи с Путиным после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Страна также является членом НАТО.

Орбан сказал Путину во время встречи в Пекине во вторник, что Венгрия никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты. Посол США в Венгрии сказал, что решение Орбана продолжить встречу "вызывает беспокойство". Премьер-министр Эстонии сказал, что изображение их рукопожатий было "очень, очень неприятным".

Венгрия рассматривается как ключевой потенциальный оппонент решения, которое должно быть принято в декабре о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, что потребует единодушной поддержки 27 членов блока.

ЕС в целом резко сократил свою зависимость от российских энергоносителей в ответ на войну в Украине, но дополнительные поставки газа в Венгрию в этом году составили 1,3 миллиарда кубометров.

Миллер отметил, что ежедневный спрос Китая также превышает законтрактованные объемы.

"Мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. Более того, мы делаем это уже несколько лет подряд. В этом году, я думаю (ред. дополнительный объем) составит 600 миллионов кубометров газа", - сказал он.