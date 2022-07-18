Об этом пишет Reuters .

Газета получила письмо Газпрома от 14 июля одному из европейских клиентов.

"В письме указано, что Газпром как монополист на экспорт российского газа по трубопроводам не может выполнить свои обязательства по поставке из-за "чрезвычайных" обстоятельств, которые от него не зависят", - пишет Reuters.

По сообщению британского агентства новостей, в письме указано, что форс-мажор – пункт, который применяется, когда бизнес пострадал от обстоятельств, которые не находятся под его контролем, вступил в силу в отношении поставок с 14 июня.

Также говорится, что речь идет об основном маршруте поставок газопроводом "Северный поток -1" в Германию и за ее пределы.

"Эта мера, вероятно, приведет к эскалации напряженности между Россией и Западом из-за российского вторжения в Украину, которое Москва называет "специальной военной операцией", - подчеркивает Reuters.

В Газпроме эту информацию пока не комментируют.

В Европе ищут пути остановки трубопровода "Северный поток -1", чтобы отказаться от российского газа.

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