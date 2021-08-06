Российский Газпром акцентирует внимание на авариях газопровода, чтобы остановить транзит газа через Украину и протолкнуть Nord Stream 2 - Гончар

Об этом заявил украинский эксперт по международным отношениям энергетики и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"В последнее время появляется все больше информации об аварийности на газопроводах Газпрома. Ранее они старались не сильно акцентировать, или обходить вниманием такие инциденты. Поэтому возникает подозрение, что заявления об аварийности участились на фоне активных попыток России любой ценой протолкнуть Nord Stream 2, который встречает все больше сопротивления в Европе. Вот такие, на первый взгляд, случайности самом деле не случайны", - сказал Гончар.



Эксперт отметил, что таким образом Россия пытается прекратить транзит газа через Украину после вывода на проектные мощность газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".



"Хотя РФ заявляет, что транзит через Украину сохранится, однако это лишь игра на фоне того, что нужно протолкнуть сертификацию Nord Stream 2. Ситуация доведена до определенного технического инцидента, чтобы все выглядело правдоподобно. Но настораживает то, что количество таких инцидентов увеличилось и это выглядит странно, ведь Россия уменьшила поставки газа в Европу. Если бы нарастила, было бы понятно, что система работает с определенной перегрузкой. За этим стоят более далеко идущие последствия, чем просто попытка уменьшить поставки на рынок Европы газа и, соответственно, повысить цены выше, чем они есть, а сейчас цена выше $500 за тысячу кубических метров", - сказал Гончар.

Напомним, в Ямало-Ненецком округе Российской Федерации, на территории одного из предприятий газового монополиста "Газпром" прогремел мощный взрыв.

Из-за инцидента под угрозой добыча газа в регионе, также резко упало количество газа, который идет в Европу.

Газпром отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины на четвертый квартал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина разрабатывает риски газопровода "Северный поток-2".