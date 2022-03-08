Российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу

Об этом сообщает Reuters.



Данные оператора Gascade свидетельствуют, что потоки в западном направлении в пограничном пункте Мальнов на трубопроводе Ямал-Европа восстановились вечером в понедельник и составили около 11,9 млн. кВтч/час в час в течение ночи. Добавляют, что российский Газпром зарезервировал 3,1 млн кубометров газа в час для транзита газа по газопроводу "Ямал-Европа" на 8 марта.



"Россия поздно вечером в понедельник заявила, что может прекратить поставки газа по трубопроводу "Северный поток-1" в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце приостановить открытие газопровода "Северный поток-2", но заявила, что еще не приняла такого решения" , – рассказывают в агентстве.



Российский газ также продолжал поступать через Украину в Словакию с заявками на пограничных пунктах Вельке-Капушаны на уровне 882 665 мегаватт-часов (МВтч) в сутки и не изменилось по сравнению с предыдущими днями.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евросоюз пока не может остановить закупку и потребление российских углеводородов.

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