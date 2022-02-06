Российский футбольный союз требует наказать сборную Украины за песню фанатов о Путине на Евро-2022

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

РФС (Российский футбольный союз) попросил УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) начать расследование поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу в Амстердаме (Нидерланды).

"Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые имели политический характер, разжигали вражду по национальному признаку, среди прочего призвали к убийству российских граждан", - заявили в РФС.

4 февраля сборная Украины проиграла России в полуфинале Евро-2022 со счетом 2:3. Во время матча украинские болельщики спели свою известную песню о президенте России - "Путин - х##ло".

Сегодня, в 15:30, Украина встретится с Испанией в матче за третье место чемпионата Европы.

Напомним, 4 февраля в полуфинале Евро-2022 сборная Украины проиграла России со счетом 2:3.

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