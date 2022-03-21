Российский флот опустился до уровня пиратства и зарисовывает свои бортовые номера, - ГПСУ

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Espreso.TV.

"Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – мизерные остатки чести и достоинства Сейчас военные страны-агрессорки закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к будущим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей. С начала широкомасштабного вторжения в Украину орки неоднократно отметились подлостью в Черном море, под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов, обстреляли 4 гражданских судна, из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захвачивают и удерживают в плену гражданские грузовые суда", – пишут пограничники.



Препятствуют спасательным операциям, россияне захватили одно поисково-спасательное судно и не раз угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.



Страна без чести и достоинства не может пользоваться благами содействия мореходству. Поэтому наблюдаем за реакцией мирового сообщества. Вскоре российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в России Страны ЕС и Великобритания рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в свои порты Шведские порты уже объявили бойкот всем российским судам и грузам Дунайская комиссия лишила РФ полномочий и требует компенсации за срыв судоходства Турция использует полномочия в соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, позволяющие закрывать проливы Босфор и Дарданеллы для иностранных военных кораблей в военное время и в случае угрозы. молчаливого согласия кого они совершались", - за начинают в ГПСУ.

Напомним , российские корабли обстреляли Одессу с моря.

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