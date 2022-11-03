Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете, чего… Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", - подписал он опубликованный им снимок.

В сети сообщают, что армия РФ покинула свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов тем временем в очередной раз подчеркнул необходимость как можно быстрее "эвакуироваться" на левый берег.

"Я еще раз говорю людям, что максимально выезжаем на левый берег. Переправы в плане заезда гражданских лиц в Херсон не работают, а выезд из Херсона организован", - цитирует Стремоусова одно из российских пропагандистских СМИ.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что ВСУ могут уволить Херсон до конца ноября.

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