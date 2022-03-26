Российский фашизм может достичь других стран: Украинский фигурист, добравшийся на ЧМ из-под бомбежек в Харькове, предупредил мир об угрозе

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По словам Никитина, всем в мире следует быть осмотрительными из-за российского фашизма.

"Это непростое время. Не только для Украины, но и для всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку российский фашизм может достичь других стран", - сказал Никитин.

Фигурист из Харькова, который вместе с партнершей Александрой Назаровой добирался на чемпионат мира во Францию больше восьми суток, поблагодарил зрителей за поддержку.

"Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка от всех зрителей на трибунах поможет нашей стране. Мы покинули Украину машиной, преодолевали 600 км в течение восьми дней. Многие выезжают, поэтому это заняло немного времени". Потом мы улетели из Варшавы в Монпелье, это было нетрудно", – рассказал Никитин.

Украинские фигуристы выступили в короткой программе в тренировочных костюмах, сорвали овации трибун и вышли в финал. Однако в произвольной программе Никитина и Назаров решили не выступать.