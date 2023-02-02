Российский энергосектор ежедневно теряет €160 млн из-за санкций ЕС, - Урсула фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что из-за санкций ЕС против российского энергетического сектора РФ ежедневно теряет €160 млн
Об этом президент Еврокомиссии сообщила на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
"Наши санкции осуществляют коррозию российской экономики: из-за введения потолка цен на нефть РФ страна уже теряет €160 млн в день. И давление будет больше. Мы с партнерами из Большой семерки добавим еще одну предельную цену на нефтепродукцию".
Она заявила, что ЕС вынуждает Владимира Путина платить за "эту жестокую войну": до начала полномасштабного вторжения европейские чиновники предупреждали о значительной цене, которую заплатит российская экономика в случае начала военных действий.
Так, Урсула фон дер Ляен надеется, что к 24 февраля 2023 года уже будет введен 10-й пакет санкций ЕС против России.
- Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган утверждает, что ЕС в скором времени анонсирует очередной пакет помощи Украине на €400 млн.
- 2 января премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что Евросоюз должен как можно быстрее ввести десятый пакет антироссийских санкций, в том числе против Росатома, для продолжения давления на экономику страны-агрессоры.
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