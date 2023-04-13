Российский экспорт в Германию упал на 91%

Об этом пишет Tagesschau.

По данным немецкого Федерального статистического управления в Висбадене, в феврале 2023 года месячная стоимость всего импорта товаров из России составила всего около 300 миллионов евро, что на 91% меньше, чем годом ранее.

"24 февраля 2022 года поставки российских энергоносителей, игравших важную роль в торговле между двумя государствами до начала войны, резко сократились. Импорт российской сырой нефти и природного газа упал с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до всего 4,2 миллиона евро спустя год (минус 99,8%). Импорт кокса и нефтепродуктов сократился с 353 миллионов евро до 30 миллионов евро (минус 91,4%). Импорт угля сократился на 92,5% до 26 млн евро", - отметили журналисты.

В целом Россия опустилась с 11 на 46 место среди важнейших поставщиков товаров в Германию.