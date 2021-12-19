Российский эксполицейский вышел к Кремлю с плакатом "Путин-убийца"

Об этом сообщает Радио Свобода .

Он вышел на площадь с плакатом, на котором была надпись: "Свободу Навальному. Putin is a killer". (Путин убийца).

Кашинцев в форме полицейского простоял с плакатом несколько минут, впоследствии его задержали и доставили в отделение МВД.



Эксполицейского обвинили в нарушении правил проведения пикета и незаконном ношении формы с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцев был отпущен до судебного заседания.

Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из-за несогласия с действиями властей по поводу оппозиции.