Российский дьявол кроется в деталях. МИД Украины указал на манипуляции Москвы по поводу причин продовольственного кризиса
На днях МИД РФ манипулировал публикацией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), чтобы отбелить роль России в создании глобального продовольственного кризиса
Об этом написал в Facebook спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
По данным ФАО, по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года объем производства зерновых в мире ожидается на уровне 2,8 млрд. тонн, что превышает аналогичный показатель предыдущего сезона.
В Москве, пишет Николенко, пытаются обвинить в блокировании вывоза зерна и росте цен систематические "ошибки" Запада в планировании сельскохозяйственной политики и "нелегитимные" санкции.
"Российский дьявол кроется как раз в деталях, — заметил пресс-секретарь украинского МИД. - Во-первых, производство зерна в мире действительно растет, но растет и потребление. На самом деле потребление растет в 1,3 раза быстрее производства.
Во-вторых, объем торговли зерном падает, а не растет. По данным ООН, в сезоне 2020/2021 года объем торговли составил 479,3 млн. тонн, а в 2021/2022 году – уже 475,4 млн. тонн.
В-третьих, и самое главное, существенная часть украинского зерна урожая 2021/2022 сейчас недоступна для потребителей из-за блокирования российской армией украинских портов. Более того, несмотря на высокие объемы производства, некоторые страны ограничивают экспорт зерновых для минимизации разрушительных последствий российской агрессии и обеспечения своей продовольственной безопасности".
Такая негативная тенденция будет только усугубляться. ФАО прогнозирует дальнейшее уменьшение объемов производства, потребления, запасов и торговли зерновыми, – написал Николенко.
Нынешний продовольственный кризис в мире – пример того, как в Москве используют глобальную проблему для продвижения своих агрессивных политических интересов. "Фактически Россия сознательно запустила игру на выживание в странах из самых уязвимых регионов мира, чтобы на высоких ставках выторговать геополитические преимущества", — подытожил спикер украинского МИД.
- 7 июня Минагрополитики заявило, что сейчас Украина может экспортировать максимум 2 млн тонн зерна в месяц, тогда как до широкомасштабного вторжения России этот показатель достигал 6 млн тонн.
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