"Российский дом" в Берлине подозревают в нарушении санкций ЕС
В Берлине прокуратура подозревает Российский дом науки и культуры в нарушении санкций Европейского Союза, начато расследование
Об этом информирует DW .
Так, прокуратура проверит деятельность организации в связи с возможным нарушением закона о внешнеэкономической деятельности. Речь идет, в частности, о санкциях Европейского союза против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину.
Издание отмечает, что "Российским домом" руководит Российское федеральное агентство по делам СНГ, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Оно входит в санкционные списки ЕС. Соответственно, "Российский дом" как ресурс Россотрудничества не имеет права получать прибыль в Германии, например, от продаж билетов.
Также DW добавляет, что заявление на проверку "Российского дома" подал бывший депутат бундестага от партии "Союз-90"/"Зеленые" Фолькер Бек. Он сказал, что невозможно представить, что в Германии распространяют кремлевскую пропаганду, в то время как в Украине ежедневно гибнут люди.
"Российский дом" расположен на улице Фридрихштрассе в Берлине. Он был основан в 1980 году как советский научный и культурный центр. Сегодня там проводятся и культурные мероприятия и языковые курсы. DW отмечает, что украинские активисты в Германии уже давно протестуют против того, что "Российский дом" остается открытым даже во время широкомасштабной российской агрессии против Украины.
- 5 января в Латвии задержан бывший шеф-редактор агентства "Sputnik Литва" Марат Касем в связи с подозрением в предоставлении средств кремлевскому пропагандистскому ресурсу, на который распространяются санкции Европейского Союза.
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