Российский добровольческий корпус сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области

Об этом РДК сообщил в телеграмме.

"Без препятствий снова пройдя дырявую границу, в ночь на 27 августа мы ударили беспилотниками по военному объекту: аэродромы с путинскими стервятниками. Уничтожены все определенные цели. Отмечаем: законные цели, которые несли горе и смерть мирным украинским городам", - сообщается в телеграмм-канале РДК.

Ни минобороны РФ, ни СБУ, ни власти Курской области пока не отреагировали на это заявление Российского добровольческого корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто такие РДК и легион "Свобода России"

Напомним, утром 27 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил , что якобы украинский дрон атаковал город и врезался в многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения. Позже в СБУ неофициально опровергли это и рассказали, что контрразведка атаковала военный аэродром в Курске – дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также были поражены радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК

Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.

Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так 29 марта РДК опубликовало видео , в котором опровергало участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время, в своем видеоотчете РДК подтвердило свою причастность к операции на территории региона.

6 апреля РДК заявил , что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.

24 августа РДК призвал наемников ПИК Вагнера, не совершавших военных преступлений, перейти на сторону Украины.