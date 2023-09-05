Российский добровольческий корпус сообщил о рейде в Брянскую область

Об этом бойцы РДК сообщили в своем telegram-канале.

Российские добровольцы отметили, что во время операции в Брянской области были ликвидированы два сотрудника пограничной службы ФСБ.

Кроме того, представители РДК высмеяли заявления российской стороны об успешном отражении рейда.

"Поздравляем ФСБ РФ с очередным "выдавливанием"! "Успешное отражение атаки украинских ДРГ" не было бы столь успешным, если бы, как минимум, двое сотрудников ведомства не расстались с жизнью", - отметили добровольцы.

Да, рассказали они, именно бойцы их подразделения совершили эту вылазку с боем.

"Кстати, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Российского Добровольческого Корпуса!" - отметили в РДК.

Также они опубликовали фото с этого рейда в российскую Брянскую область и выложили скрины с публикациями о ликвидации представителей ФСБ.

Что известно о деятельности легиона "Свобода России" и РДК

Легион "Свобода России" – российский легион в составе ВСУ, сформированный в марте 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. 1 мая 2022 года стало известно, что на территории России стали появляться очаги этого легиона.

Российский добровольческий корпус (РДК) – еще одно добровольческое формирование, которое борется на стороне Украины. Так 29 марта РДК опубликовало видео , в котором опровергало участие украинской стороны в операции на территории Брянщины, состоявшейся 2 марта 2023 года. В то же время, в своем видеоотчете РДК подтвердило свою причастность к операции на территории региона.

6 апреля РДК заявил , что снова проник из Украины на территорию России, в Брянской области, и вернулся без потерь. Тогда же в комментарии "Полигон медиа" добровольческое формирование отметило, что выполнило свои "пропагандистские задачи": пообщалось с местным населением и раздало листовки.

24 августа РДК призвал наемников ПИК Вагнера, не совершавших военных преступлений, перейти на сторону Украины.

31 августа РДК сообщил о соучастии в атаке на аэродром в Курской области.