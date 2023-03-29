Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта

Видео опубликовал русский добровольческий корпус.

"После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и другие уважаемые лица уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта. Но самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы" РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ?! Ответ – в нашем видео!", - написали российские добровольцы под видео.