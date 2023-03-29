Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
В сети появился видеоотчет от российского добровольческого корпуса, который 2 марта участвовал в операции на территории РФ – в Брянской области
Видео опубликовал русский добровольческий корпус.
"После событий в Брянске прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, "эксперты" и другие уважаемые лица уже высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта. Но самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы" РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ?! Ответ – в нашем видео!", - написали российские добровольцы под видео.
- 2 марта в соцсетях и российских медиа начали появляться сообщения о "проникновении украинских диверсантов в два села Брянской области РФ", граничащую с Черниговщиной. Пропагандисты распространяли тезисы о "перестрелках и взятии заложников", но их заявления противоречили друг другу и утверждениям местных властей РФ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к этим событиям и посоветовал российскому руководству опасаться своих партизан.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что сообщения относительно "украинских ДРГ" в Брянской области свидетельствуют о внутреннем противостоянии между гражданами России.
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