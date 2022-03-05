Российский дипломатический самолет отправился в США

Об этом со ссылкой на Flight Radar пишет Радио Свобода .



В 15:00 4 марта ИЛ-96 с бортовым номером RSD88 отправился из Москвы в Санкт-Петербург. В 8:14 5 марта он вылетел в Вашингтон.



По информации издания, этот самолет прибывал из РФ в Беларусь во время первого и второго раундов переговоров России и Украины по поводу российско-украинской войны.



Радио Свобода обратилось в МИД Украины, посольства Украины в США и США в Украине за комментарием о целях полета и ждут ответа.



Активно совершать авиарейсы этот ИЛ-96 начал после начала полномасштабной российско-украинской войны 24 февраля. Так, 27 февраля он прибыл из Москвы в Минск, где 28 февраля был проведен первый раунд переговоров Украины и РФ. Впоследствии, 2 марта, за день до второго раунда переговоров, самолет отправился в Брест.



По информации российских СМИ, в 2017 году ИЛ-96 доставил в Россию дипломатов вместе с семьями, на которых США наложили санкции.

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