Российский дипломатический самолет отправился в США
5 марта дипломатический самолет ИЛ-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон
Об этом со ссылкой на Flight Radar пишет Радио Свобода .
В 15:00 4 марта ИЛ-96 с бортовым номером RSD88 отправился из Москвы в Санкт-Петербург. В 8:14 5 марта он вылетел в Вашингтон.
По информации издания, этот самолет прибывал из РФ в Беларусь во время первого и второго раундов переговоров России и Украины по поводу российско-украинской войны.
Радио Свобода обратилось в МИД Украины, посольства Украины в США и США в Украине за комментарием о целях полета и ждут ответа.
Активно совершать авиарейсы этот ИЛ-96 начал после начала полномасштабной российско-украинской войны 24 февраля. Так, 27 февраля он прибыл из Москвы в Минск, где 28 февраля был проведен первый раунд переговоров Украины и РФ. Впоследствии, 2 марта, за день до второго раунда переговоров, самолет отправился в Брест.
По информации российских СМИ, в 2017 году ИЛ-96 доставил в Россию дипломатов вместе с семьями, на которых США наложили санкции.
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