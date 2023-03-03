Российский дипломат в ООН перепостил фейк о захвате под Бахмутом танка Leopard
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский перепостил в соцсети фейковую фотографию с якобы захваченным под Бахмутом танком Leopard
Фото опубликовано на его странице в Twitter .
Полянский ретвит чужое пропагандистское сообщение о якобы захвате россиянами танка Leopard с польским экипажем. На фото – полутонувший в болоте танк с установленным на нем флагом РФ.
"Хорошее начало. Оставайтесь на связи – продолжение будет", – подписал дипломат фотографию.
В комментариях ему сразу указали, что эта фотография танка сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.
В описании профиля Полянского указано, что он "ненавидит ложь и фейковые новости".
- 24 февраля глава Министерства обороны Алексей Резников и премьер-министр Денис Шмигаль вместе с главой правительства Польши Матеушем Моравецким встретили первые четыре танка Leopard 2 , переданные Украине.
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