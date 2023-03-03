Фото опубликовано на его странице в Twitter .

Полянский ретвит чужое пропагандистское сообщение о якобы захвате россиянами танка Leopard с польским экипажем. На фото – полутонувший в болоте танк с установленным на нем флагом РФ.

"Хорошее начало. Оставайтесь на связи – продолжение будет", – подписал дипломат фотографию.

В комментариях ему сразу указали, что эта фотография танка сделана несколько лет назад на учениях НАТО в Германии, а российский флаг на нем просто дорисован.

В описании профиля Полянского указано, что он "ненавидит ложь и фейковые новости".