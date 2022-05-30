Российский диктатор хочет захватить весь Донбасс, а его генералы перейти к обороне, - The Telegraph

Об этом пишет The Telegraph.

Российский диктатор хочет захватить весь Донбасс, но его генералы, по всей вероятности, захотят перейти к обороне и удерживать нынешнюю линию. Силы для наступления у россиян иссякают, и нет никаких признаков, что Москва сможет быстро их восстановить. Российские генералы будут надеяться на преимущества защиты, чтобы Запад не передал Украине, — отмечает газета.

Дальнейшее продвижение на Донбассе потребует от россиян более длинных линий защиты, что будет усложнять оборону от неизбежной контратаки украинцев. Россиянам банально не хватает людей. К тому же, контролировать еще большую территорию будет все сложнее.

Газета приводит приблизительные цифры потерь российского войска: от 15 до 30 тыс. погибших. Украина же полностью мобилизована, а Путин опасается объявить мобилизацию, учитывая падение рейтинга и в конце концов - признание того факта, что ведет войну против Украины, а не "спецоперацию".

The Telegraph констатирует, что Путин 20 лет выстраивал армию и упустил ее в войне с Украиной. А вместе с падением ВВП РФ на четверть у него не будет средств восстанавливать разрушенные его армией оккупированные города.

"Диктатор может считать, что победа не за горами, – еще несколько "толчков" и Украина пойдет на его условия, а Запад отступит. Но что бы ни говорил Киссинджер, украинцы вряд ли согласятся на территориальные уступки, даже если президент Зеленский будет готов" .

Путин тоже не хочет отступать. Понадобится еще больше потерь, больше страданий и больше разъяренных элит, прежде чем он на это уйдет, – заключает The Telegraph.

30 мая экс-глава Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж в эфире Эспрессо заявил, что в России иссякают человеческие запасы: они привлекают выпускников училищ и поднимают запасников.

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