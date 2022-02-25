Российский десант пытался высадиться в районе Коблево в Одесской области, враг отступил с потерями
В пятницу, 25 февраля, в районе Коблево (около 40 км от Одессы) попытался высадиться российский десант, 28-я механизированная бригада имени "рыцарей Зимнего похода" заставила его отступить с потерями
Об этом сообщает "Думская".
Командование бригады сообщило, что вечером 25 февраля российская армия попыталась взорвать в районе Коблево морской и воздушный десант. Украинские бойцы вступили в бой.
В результате попытка врага взорвать десант была прекращена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.
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