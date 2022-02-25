Российский десант пытался высадиться в районе Коблево в Одесской области, враг отступил с потерями

Об этом сообщает "Думская".



Командование бригады сообщило, что вечером 25 февраля российская армия попыталась взорвать в районе Коблево морской и воздушный десант. Украинские бойцы вступили в бой.



В результате попытка врага взорвать десант была прекращена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.



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