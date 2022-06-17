Российский буксир "Василий Бех" утонул после поражения со стороны ВСУ, - глава Одесской ОВА

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram .

"Сегодня утром нашими Военно-Морскими Силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен ЗРК "Тор". Позже стало известно, что он затонул", - сказал он.



Марченко отметил, что на счету ВСУ уже есть вражеский крейсер, несколько катеров и теперь добавилось судно обеспечения.

17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиній вооружение и личный состав.