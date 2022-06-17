Российский буксир "Василий Бех" утонул после поражения со стороны ВСУ, - глава Одесской ОВА
Подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения со стороны Вооруженных сил Украины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram .
"Сегодня утром нашими Военно-Морскими Силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота "Василий Бех", на борту которого был установлен ЗРК "Тор". Позже стало известно, что он затонул", - сказал он.
Марченко отметил, что на счету ВСУ уже есть вражеский крейсер, несколько катеров и теперь добавилось судно обеспечения.
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17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиній вооружение и личный состав.
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