Российский БТР расстрелял автоцистерну ГСЧС в Херсоне

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.



1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсона.



"Шестеро спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал", - говорится в сообщении.