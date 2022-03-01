Российский БТР расстрелял автоцистерну ГСЧС в Херсоне
В Херсоне напали на машины Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсона.
"Шестеро спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал", - говорится в сообщении.
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