Российский БПЛА сбросил взрывное устройство на Сумщину
За день, 21 марта, российские террористы обстреляли семь громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Российские войска совершили обстрелы Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Великописаревской, Свеской, Эсманской и Середино-Будской громад.
По Белопольской громаде россияне избивали из минометов – 13 и гранатометов (АГС-17). Также использовали БПЛА для сброса взрывного устройства типа ВОГ.
Минометы также использовали для обстрелов Великописаревской, Свеской, Эсманской, Юнаковской и Середино-Будской громад.
По Новослободской громаде террористы били из ствольной артиллерии (152 мм) – 20 прилетов.
Обошлось без потерь и разрушений среди мирного населения Сумской области.
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