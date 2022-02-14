Российский боксер бросил вызов лучшему боксеру мира
Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом
Об этом сообщает Olamsport .
По словам российского боксера Бивола, его команда уже отправила в мексиканец Альварес предложение о бое.
"Пока мы ждем решения, как там команда Сауля Альвареса решит. Им сделано предложение, а мы что? Мы согласны. Это у них планов много всяких, они смотрят, в какую сторону двигаться. Пока ждем от него. Если не Сауль Альварес. , это будут другие варианты", - сказал Дмитрий Бивол.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Бивол владеет титулом WBA Super.
- 27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.
- 10 февраля сообщалось, что третье сражение между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября.
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