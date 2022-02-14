Российский боксер бросил вызов лучшему боксеру мира

Об этом сообщает Olamsport .



По словам российского боксера Бивола, его команда уже отправила в мексиканец Альварес предложение о бое.



"Пока мы ждем решения, как там команда Сауля Альвареса решит. Им сделано предложение, а мы что? Мы согласны. Это у них планов много всяких, они смотрят, в какую сторону двигаться. Пока ждем от него. Если не Сауль Альварес. , это будут другие варианты", - сказал Дмитрий Бивол.



Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.



Бивол владеет титулом WBA Super.

27 января стало известно, что Сауль Альварес получил предложение провести третий поединок против Геннадия Головкина.

10 февраля сообщалось, что третье сражение между Альваресом и Головкиным может состояться 17 сентября.

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