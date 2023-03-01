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Российский бизнесмен Тиньков просит Британию снять с него санкции: говорит, что не поддерживает Путина

1 мартa, 2023 среда
21:42
война с Россией

В министерство иностранных дел Великобритании обратился российский олигарх и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков с просьбой исключить его из санкционного списка

Об этом информирует Bloomberg.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина или способствуют войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей", - говорится в заявлении Тинькова.

В нем он также отмечает, что снятие с него санкций было бы справедливым. Оно, по словам Тинькова, также сигнализировало бы другим, что санкции направлены не на всех россиян, а исключительно на тех, кто поддерживает действия Путина и его вторжение.

В поддержку Тинькова выступил российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Он также обращался в МИД Великобритании с просьбой снять санкции с Тиньоква.

"Каждое физическое или юридическое лицо, под санкциями, имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный способ", - ответили в МИД Великобритании.

Также Тинькова поддержал глава фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков. Он, по его словам, лоббирует европейских, британских и американских чиновников, чтобы те расширили ограничения против России и наложили санкции на 6 тыс. российских чиновников и пособников Кремля. Ранее Волков обращался в ЕС с просьбой снять санкции с тех российских олигархов, которые публично осуждают войну РФ против Украины.

  • 2 октября 2022 года российский миллиардер Олег Тиньков признал себя виновным в деле об уклонении от налогов и согласился уплатить штраф более чем в $500 млн.
Россия
санкции против России
Великобритания
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