Российский бизнесмен пообещал за голову Путина $1 млн

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Еспресо.TV.

"Обещаю заплатить 1 000 000 долларов офицеру(ам), который, исполняя свой конституционный долг, арестует(ют) Путина, как военного преступника. Путин не российский президент, поскольку пришел к власти в результате спецоперации по взрыванию многоквартирных домов в России, затем нарушил Конституцию, ликвидируя свободные выборы и убив своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Продолжу помощь Украине в ее героических попытках противостоять нападению путинской орды", - говорится в сообщении.

Александр Конанихин – один из первых в России частных банкиров. Являлся финансистом Бориса Ельцина и партнером Михаила Ходорковского. В середине 1990-х уехал в США, где попросил политического убежища. После нескольких судебных процессов и краткосрочного заключения все же получил убежище в Америке.

Напомним, российский майор в плену рассказал, что Путин платит за войну в Украине по 60 тыс. рублей.

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