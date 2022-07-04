Российский беспилотник упал на частный дом в Ростовской области
В результате падения беспилотника, загорелся частный дом в пограничном Таганроге Ростовской области РФ
Об этом сообщили в Telegram.
Кремлевские СМИ сообщают, что беспилотник упал на частный дом в пограничном Таганроге Ростовской области РФ.
"Дом вспыхнул в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, вероятно, попавшего в него беспилотника", – говорится в сообщении.
- Напомним, что в обнародованном разговоре оккупанта с супругой 4 июля сообщается, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении своих подразделений в Украине.
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