Об этом сообщили в Telegram.

Кремлевские СМИ сообщают, что беспилотник упал на частный дом в пограничном Таганроге Ростовской области РФ.

"Дом вспыхнул в частном секторе на 15 Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, вероятно, попавшего в него беспилотника", – говорится в сообщении.

Напомним, что в обнародованном разговоре оккупанта с супругой 4 июля сообщается, что российские солдаты сдают за деньги иностранным спецслужбам информацию о местонахождении своих подразделений в Украине.

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