Российский беспилотник сбросил на Сумщину взрывчатку
В четверг, 19 января, российские террористы обстреляли Сумскую область
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории. А также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье", - пишет Живицкий.
В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
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