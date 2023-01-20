Российский беспилотник сбросил на Сумщину взрывчатку

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Российские военные из минометов обстреляли Краснопольскую громаду. 8 мин взорвались на нашей территории. А также сбросили взрывчатку с беспилотника на приграничье", - пишет Живицкий.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

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