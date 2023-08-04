Российский беспилотник атаковал центр Берислава на Херсонщине: тяжело ранен 48-летний мужчина
Вечером пятницы, 4 августа, российские террористы атаковали центр Берислава Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Россияне с помощью беспилотника сбросили взрывчатку во двор местного жителя. Ужасная ситуация произошла в пятницу, 4 августа, в центре Берислава.
48-летний мужчина получил тяжелые ранения. Его госпитализировали с травмами головы.
"Врачи борются за жизнь пострадавшего", - добавили в ОВА.
- Российская оккупационная армия в пятницу, 4 июля, обстреляла село Станислав Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.
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