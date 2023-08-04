Российский беспилотник атаковал центр Берислава на Херсонщине: тяжело ранен 48-летний мужчина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне с помощью беспилотника сбросили взрывчатку во двор местного жителя. Ужасная ситуация произошла в пятницу, 4 августа, в центре Берислава.

48-летний мужчина получил тяжелые ранения. Его госпитализировали с травмами головы.

"Врачи борются за жизнь пострадавшего", - добавили в ОВА.