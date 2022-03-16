Российский "АвтоВАЗ" останавливает производство. Недостает запчастей, - заявление компании
"АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля "в связи с кризисом в поставках электронных компонентов"
Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление компании, передает Эспрессо.TV .
Ранее единый корпоративный отпуск компании был запланирован в период с 25 июля по 14 августа. "АвтоВАЗ" отмечает, что отпуск был сдвинут "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".
"Данное решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске с 25 апреля, а также в мае 2022 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.
Исключение будет сделано для подразделений, отвечающих за обеспечение нормального функционирования инфраструктуры предприятий в Тольятти и Ижевске, подразделений инжиниринга, занятых в работах над новыми проектами и их подготовкой к производству, некоторых подразделений логистики, а также части персонала подразделений и дочерних компаний, занятых дистрибуцией запасных частей и обслуживание клиентов.
АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.
По данным АЭБ, продажи "АвтоВАЗа" за январь-февраль 2022 года составили 40 423 автомобиля Lada (-19,4%).
Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto BV, принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров не изменились – 68% на 32%.
- Напомним, в четвертом пакете санкций от ЕС речь также идет о запрете на поставки в России элитных авто.
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