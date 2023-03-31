Об этом пишет Spiegel.

"Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих сообщили АвтоВАЗу о прекращении поставок", - отметили в АвтоВАЗе, передавал Интерфакс.

Так, российский автоконцерн "АвтоВАЗ", чьи машины известны под маркой Lada, вынужден отправить своих работников завода в Тольятти в обязательный отпуск на три недели в конце мая – начале июня. Также предприятие временно останавливает производственные линии автомобилей Lada.

"Автопром – одна из наиболее пострадавших от санкций отраслей экономики РФ. В 2022 году АвтоВАЗ уже несколько раз останавливал производство из-за отсутствия комплектующих. По итогам прошлого года продажи автомобилей Lada упали на 46%", - отметили журналисты.