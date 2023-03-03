Российский "Ашан" знал, что его товары идут военным РФ и пытался скрыть это оформлением поставок на другие компании, - The Insider

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Le Monde.

Отмечают, что в своем ответе на обвинение французское руководство сети "Ашан" отрицало свое участие в поставках товаров российским военным. В то же время оно признает и утверждает, что мартовский заказ 2022 года, упоминаемый в расследовании, был сделан горсоветом Санкт-Петербурга и в нем не было никаких товаров, "которые бы навели на мысль о конкретном получателе".

В свою очередь, в расследовании утверждают, что все заявления "Ашана" являются "откровенной и сознательной ложью, которую легко опровергнуть многочисленными документами, фотографиями и показаниями работников, предоставленными под запись".

Так The Insider и Le Monde приводят документ, в котором видно, что заказ за март 2022 года был оформлен на десять частных компаний, формально не принадлежащих властям Санкт-Петербурга. Также отмечают, что эти компании отбирало московское руководство "Ашана", а при получении заказа за все компании расписывалась Е. А. Сафронова. Таким образом, по мнению журналистов-расследователей, компания пыталась скрыть поставки товаров для минобороны РФ.

Тезис компании о том, что она не знала конкретного получателя, опровергает тот факт, что работники и менеджеры "Ашана" на территории магазинов самостоятельно наклеивали на коробки с бритвами и сигаретами бирки "гуманитарная помощь". По меньшей мере, два работника "Ашана" под подпись подтвердили для редакции The Insider, что они знали, что помощь идет российским военным. Также об этом заявили чиновники из мэрии Санкт-Петербурга.

Кроме того, в расследовании отмечают, что подтверждением сознательного снабжения товарами армии РФ являются фотографии волонтеров, которые собирали помощь для военных в разных городах. Примечательно, что на фотографиях видно, как волонтеры пожимают руки "региональным работникам "Ашана", одетым в фирменную одежду "Ашана" и на фоне "Ашана".

"Открытым остается только вопрос, знало ли французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения", - говорится в тексте расследования.