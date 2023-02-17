Об этом мэр города Харьков Игорь Терехов написал в телеграме .

По его словам, ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому.

В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. Однако, по данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания.

По уточнениям ОВА, от взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300.

"Под прицелом оккупантов снова объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - писал он.