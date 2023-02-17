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Обновлено

В Харькове ночные прилеты со стороны РФ пришлись по двум районам

17 февраля, 2023 пятница
09:06
война с Россией

Около 00:00 17 февраля россияне в очередной раз нанесли удары по Харькову ракетами С-300, повреждены нежилые здания

Об этом мэр города Харьков Игорь Терехов написал в телеграме .

По его словам, ночные прилеты пришлись по двум районам Харькова – Киевскому и Основянскому.

В обоих случаях пока о жертвах или пострадавших информация не поступала. Однако, по данным ГСЧС, повреждены два нежилых здания.

По уточнениям ОВА, от взрывной волны повреждены цеха одного из предприятий.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что по Харькову были нанесены удары вражескими ракетами С-300.

"Под прицелом оккупантов снова объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - писал он.

  • Напомним, 16 февраля захватчики обстреляли мирный жилой квартал Бахмута: пять человек погибли, девять - получили ранения.
Харьков
Олег Синегубов
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