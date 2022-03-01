Российский агрессор атакует передатчики "Еспресо"
При исчезновении сигнала смотрите Еспресо на спутнике Astra 4A 4.8°Е на частоте 12073Н, 27500, 3/4
Astra-4A, 4.8E 12130 МГц, вертикальная поляризация, 27500 ксимв/с, DVB-S QPSK 3/4.
Сигнал также доступен на платформе YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=d6mqOHJqUW8&feature=emb_title
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