Российский агент заявил о причастности к трансферу Цыганкова в Испанию

Об этом Селюк заявил в эфире российских СМИ.

"Ну, пошел Мудрык в "Челси" - и слава богу. Я здесь тоже принял участие в переходе Цыганкова в "Жирону". И ни одна политическая составляющая не повлияла. Мне какая разница - украинец он, азербайджанец или еще кто? Поверьте, если" "Челси" действительно будет заинтересован в приобретении российского футболиста, никакой проблемы не будет", - сказал российский агент Дмитрий Селюк.

Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке запаса.

Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией".