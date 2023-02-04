Российский агент заявил о причастности к трансферу Цыганкова в Испанию
Российский агент Дмитрий Селюк утверждает, что он причастен к трансферу украинского полузащитника Виктора Цыганкова в испанскую "Жирону"
Об этом Селюк заявил в эфире российских СМИ.
"Ну, пошел Мудрык в "Челси" - и слава богу. Я здесь тоже принял участие в переходе Цыганкова в "Жирону". И ни одна политическая составляющая не повлияла. Мне какая разница - украинец он, азербайджанец или еще кто? Поверьте, если" "Челси" действительно будет заинтересован в приобретении российского футболиста, никакой проблемы не будет", - сказал российский агент Дмитрий Селюк.
Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке запаса.
Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией".
- 17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн. евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
- 28 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Барселоне".
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