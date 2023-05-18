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Российский "Аэрофлот" в 2023 году сократил свою деятельность почти на 60%

18 мая, 2023 четверг
02:22
Экономика

В бюджете "Аэрофлота" в этом году не предусмотрено средств на индексацию зарплат работников из-за существенного, до 60%, сокращения производственной программы по сравнению с 2019 годом

Об этом сообщил директор департамента управления персоналом авиакомпании Илья Перфильев, письмо которого приводит телеграмм-канал "Авиаторщина".

В письме говорится, что по объективным обстоятельствам, имеющим место в отрасли в целом, было принято решение индексацию зарплат в этом году не проводить.

Причиной такого решения названа неблагоприятная ситуация, которая до сих пор сохраняется на рынке авиауслуг. Она вызвана различными внешними факторами, которые повлекли за собой существенное сокращение производственной программы (на 59% в 2023 году по сравнению с 2019-м) и доходов "Аэрофлота". В этой связи компания проводит мероприятия по оптимизации своих расходов.

Решение не индексировать зарплаты было принято "во исполнение инициатив о безусловном исполнении комплекса мер по сокращению расходов".

  • Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в 2022 году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м - более чем на 30%.
Россия
санкции против России
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