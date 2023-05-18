Российский "Аэрофлот" в 2023 году сократил свою деятельность почти на 60%

Об этом сообщил директор департамента управления персоналом авиакомпании Илья Перфильев, письмо которого приводит телеграмм-канал "Авиаторщина".

В письме говорится, что по объективным обстоятельствам, имеющим место в отрасли в целом, было принято решение индексацию зарплат в этом году не проводить.

Причиной такого решения названа неблагоприятная ситуация, которая до сих пор сохраняется на рынке авиауслуг. Она вызвана различными внешними факторами, которые повлекли за собой существенное сокращение производственной программы (на 59% в 2023 году по сравнению с 2019-м) и доходов "Аэрофлота". В этой связи компания проводит мероприятия по оптимизации своих расходов.

Решение не индексировать зарплаты было принято "во исполнение инициатив о безусловном исполнении комплекса мер по сокращению расходов".