Российский Аэрофлот перевез в мае на 20% меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года
Российский авиагигант перевез 1,28 млн человек, что по сравнению с маем прошлого года меньше на 20,6%
Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина".
По итогам мая Аэрофлот вернулся на первое место в России по пассажиропотоку. Авиакомпания перевезла 1,28 млн человек, что по сравнению с маем прошлого года меньше на 20,6%.
По данным издания, S7 Airlines, которая в марте и апреле обогнала "Аэрофлот", в мае перевезла 1,2 млн (-22% по сравнению с прошлым годом).
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м – более чем на 30%.
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