Российскими ракетами разрушена нефтебаза вблизи Новомосковска
Вечером 18 июня российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Новомосковскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.
В 20:45 россияне обстреляли нефтебазу. В результате пожара три человека госпитализированы с ожогами.
"Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя. Пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице", - Резниченко.
По состоянию на 20:25 глава облсовета Николай Лукашук также сообщал об ударах в Новомосковском районе. Он добавил, что есть травмированые и разрушения зданий.
"Под вечер есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Сейчас вся информация выясняется", - сказал Николай Лукашук.
По его словам, днем 18 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Два человека травмировались. Было несколько ракетных ударов по разным районам Днепропетровщины в течение дня.
"Кроме этого, днем оккупанты обстреляли территорию Апостоловской громады. Из-за обстрела была повреждена линия электропередач, сейчас все уже восстановлено. Попал противник и по Зеленодольской громаде: под вражеский огонь попала Большая Костромка. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших" , – сообщил Лукашук.
Впоследствии Резниченко сообщил о том, что количество пострадавших возросло до 11 человек.
"Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - заявил он.
По словам главы ОВА, спасатели продолжают ликвидировать пожар.
- Утром 18 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли из артиллерии Большую Костромку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное