Российскими ракетами разрушена нефтебаза вблизи Новомосковска

Об этом сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

В 20:45 россияне обстреляли нефтебазу. В результате пожара три человека госпитализированы с ожогами.

"Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя. Пострадали три человека. У них ожоги. Все в больнице", - Резниченко.

По состоянию на 20:25 глава облсовета Николай Лукашук также сообщал об ударах в Новомосковском районе. Он добавил, что есть травмированые и разрушения зданий.

"Под вечер есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Сейчас вся информация выясняется", - сказал Николай Лукашук.

По его словам, днем 18 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Два человека травмировались. Было несколько ракетных ударов по разным районам Днепропетровщины в течение дня.

"Кроме этого, днем оккупанты обстреляли территорию Апостоловской громады. Из-за обстрела была повреждена линия электропередач, сейчас все уже восстановлено. Попал противник и по Зеленодольской громаде: под вражеский огонь попала Большая Костромка. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших" , – сообщил Лукашук.

Впоследствии Резниченко сообщил о том, что количество пострадавших возросло до 11 человек.

"Предварительно пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - заявил он.

По словам главы ОВА, спасатели продолжают ликвидировать пожар.

Утром 18 июня в Днепропетровской области россияне обстреляли из артиллерии Большую Костромку.

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