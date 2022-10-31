Российскими ракетами и дронами повреждены 18 объектов в 10 регионах, - Шмыгаль
В понедельник 31 октября в результате массированного российского удара было повреждено 18 объектов в десяти регионах Украины
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram.
По его словам, целями российских террористов были не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура.
Ракетами и дронами поражены десять регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более чем 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, защищающим наше небо", - написал Шмыгаль.
Он поблагодарил энергетиков, которые в эти минуты ликвидируют последствия российских атак.
"На Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении, Украина победит!" – выразил убеждение Шмыгаль.
- В столице и других областях Украины утром 31 октября прогремели взрывы, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры.
- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры по всей Украине начались экстерные отключения электроэнергии.
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