Российскими обстрелами повреждено здание Херсонской ОВА
В понедельник, 19 декабря, в результате обстрелов россиян было повреждено здание Херсонской ОВА
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Очередная атака пришлась на центр города, в результате чего снова было повреждено здание Херсонской ОВА.
- 14 декабря войска РФ нанесли удар с РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации.
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