Российскими обстрелами повреждено здание Херсонской ОВА

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Очередная атака пришлась на центр города, в результате чего снова было повреждено здание Херсонской ОВА.

14 декабря войска РФ нанесли удар с РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации.

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