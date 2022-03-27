Российскими фашистами с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы на Донбассе, - пресс-служба ООС
Российскими фашистскими группировками с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы и коммунальные сети на Донбассе.
Об этом сообщает официальный Facebook ООС.
"По информации подразделений ДСНС, входящих в состав группировки Объединенных сил, российскими фашистскими группировками с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы и коммунальные сети следующих населенных пунктов: Нью-Йорк, Красногоровка,
Марьинка, Великоновоселка, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - говорится в сообщении.
С 24 февраля из населенных пунктов Луганской области эвакуировано около 14 950 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 5 820 человек.
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