Российскими фашистами с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы на Донбассе, - пресс-служба ООС

Об этом сообщает официальный Facebook ООС.



"По информации подразделений ДСНС, входящих в состав группировки Объединенных сил, российскими фашистскими группировками с особым цинизмом были обстреляны жилые массивы и коммунальные сети следующих населенных пунктов: Нью-Йорк, Красногоровка,

Марьинка, Великоновоселка, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск", - говорится в сообщении.



С 24 февраля из населенных пунктов Луганской области эвакуировано около 14 950 человек и из населенных пунктов Донецкой области около 5 820 человек.

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