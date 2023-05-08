Российскими беспилотниками ранены четыре киевлян. Загорелось авто
В Святошинском и Соломенском районах Киева есть пострадавшие от падения обломков БПЛА, выпущенных армией России
Об этом в ночь на понедельник, 8 мая 2023 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - отметил сначала в 02:01 столичный городской голова.
Позже он уточнил информацию о повреждениях и пострадавших.
"Три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один - в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", - добавил Кличко в 02:05.
По его словам, двое пострадавших в Святошинском районе госпитализированы медиками.
Читайте также: Защитники Украины превышают все стандарты НАТО, - евродепутат Андрюс Кубилюс
"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. По предварительной информации, травмированные и разрушения. Так, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом и на проезжую часть", - заявил в свою очередь начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.
Тревога в Киеве началась в 23:34, в Киевской области о ее начале сирены известили в 23:35.
- Напомним, по данным "Суспильне. Одеса", в Одесской области после воздушной тревоги начался пожар.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное