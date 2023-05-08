Российскими беспилотниками ранены четыре киевлян. Загорелось авто

Об этом в ночь на понедельник, 8 мая 2023 года, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место", - отметил сначала в 02:01 столичный городской голова.

Позже он уточнил информацию о повреждениях и пострадавших.

"Три пострадавших на месте взрыва в Соломенском районе и один - в Святошинском. Помощь медиков получают на месте", - добавил Кличко в 02:05.

По его словам, двое пострадавших в Святошинском районе госпитализированы медиками.

Читайте также: Защитники Украины превышают все стандарты НАТО, - евродепутат Андрюс Кубилюс

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях. По предварительной информации, травмированные и разрушения. Так, вероятно, в результате падения обломков на припаркованный автомобиль во дворе жилого дома произошло возгорание авто. Есть зафиксированное падение обломков на жилой дом и на проезжую часть", - заявил в свою очередь начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко.

Тревога в Киеве началась в 23:34, в Киевской области о ее начале сирены известили в 23:35.