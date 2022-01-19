Российским журналистам во время Олимпиады-2022 запретили использовать национальную символику

Об этом заявил глава прессслужбы Олимпийского комитета России Константин Выборнов на встрече с журналистами, сообщают российские СМИ.

Запрет касается использования символики даже в соцсетях. Иначе нарушившего рекомендации журналиста лишат аккредитации на Олимпиаде.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпиадах за систематическое нарушение антидопинговых правил. На играх в Пекине будет выступать команда олимпийцев из России, которой запрещено использовать национальный флаг, гимн и символику.

Зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним,6 декабря 2021 США объявили , что не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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