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Российским властям придется выбирать между квалифицированными рабочими ОПК и обученными солдатами, - ISW

15 мартa, 2023 среда
05:57
война с Россией

Кремлю рано или поздно придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса и обученными солдатами, воюющими в Украине

Об этом говорится в Институте изучения войны.

"Российские власти продолжают меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы для длительной войны, включая меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонно-промышленной базе и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине", - отмечают аналитики.

Отмечается, что российский президент Владимир Путин во время посещения 14 марта авиационного завода в Улан-Уде в Бурятии заявил, что оборонно-промышленная база испытывает недостаток должным образом подготовленных кадров, и объявил о ряде реформ, направленных на привлечение большего количества специалистов для работы на военных заводах, включающий перераспределение федеральных активов на жилье и повышение заработной платы

В свою очередь глава минобороны России Сергей Шойгу во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области призвал завод удвоить производство даже после объявления о том, что предприятие выполнило требования гособоронзаказа.

Путин также сказал, что министерство промышленности и торговли РФ подготовило список неуказанных специальностей, по которым будет отсрочка от военной службы, что может свидетельствовать о том, что Кремль придает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не обученным солдатам, воюющим в российской армии.

Эксперты напоминают, что российские информагентства сообщили, что минфин России также рассматривает возможность выпуска военных облигаций.

Однако в министерстве обороны Великобритании оценивают указ Путина от 3 марта о государственном надзоре за оборонными предприятиями, устанавливающий условия для минпромторга России обходить руководителей на предприятиях, не отвечающих российским стандартам производства.

Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские оборонные предприятия значительно снизили свои требования к найму и теперь принимают работников без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства.

В ISW ранее отмечали попытки РФ "омолодить" свой ОПК в условиях нехватки рабочей силы и западных санкций и, как следствие, об отсутствии успеха в этом начинании.

  • Напомним, Институт изучения войны отмечал, что войска РФ строят укрепление на границе России с Украиной в Курской и Брянской областях, вероятно, чтобы поддерживать информационные операции.
Россия
Владимир Путин
мобилизация
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