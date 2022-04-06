"Российским властям придется ответить за это": президент Еврокомиссии назвала военными преступлениями убийства гражданских в Буче военными РФ
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления в Европарламенте четко сказала, что российская власть будет отвечать за военные преступления, совершенные на территории Украины
Об этом она написала в Twitter.
"Все мы видели эти жалкие кадры из Бучи. Это то, что происходит, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию. Они называют это увольнением.
Я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям", - сказала Урсула фон дер Ляен.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев с рабочим визитом
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное