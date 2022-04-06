"Российским властям придется ответить за это": президент Еврокомиссии назвала военными преступлениями убийства гражданских в Буче военными РФ

Об этом она написала в Twitter.

"Все мы видели эти жалкие кадры из Бучи. Это то, что происходит, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию. Они называют это увольнением.

Я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на этой неделе посетят Киев с рабочим визитом

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb