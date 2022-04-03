Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о гражданских жертвах в Буче
Президент Франции выразил соболезнования украинцам и призвал к мести
Об этом он написал в Твиттере.
"Изображения, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей. Мое соболезнование жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления", - отметил Эмануэль Макрон.
- Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. Он призвал расследовать действия России в Гааге, а также ввести разрушительные санкции.
- Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.
- А в США уже пообещали новые санкции из-за зверств России в Буче.
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