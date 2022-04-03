Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о гражданских жертвах в Буче

Об этом он написал в Твиттере.

"Изображения, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей. Мое соболезнование жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления", - отметил Эмануэль Макрон.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. Он призвал расследовать действия России в Гааге, а также ввести разрушительные санкции.

Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.

А в США уже пообещали новые санкции из-за зверств России в Буче.

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