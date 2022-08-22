Об этом сообщает Spiegel, пишет " Европейская правда ".

Как говорится в сообщении, политики оппозиционного "Христианско-демократического союза" присоединились к призывам ограничить выдачу виз гражданам России в связи с агрессивной войной России против Украины.

"Туристические визы для россиян нужно приостановить. Местами для туристических поездок россиян больше не могут быть Париж и Порто, а разве что Пхеньян и Пекин… Это о том, чтобы дать четкий сигнал населению РФ", - заявила в комментарии Bild заместитель лидера ХДС Андреа Линдхольц.

Оппозиционный политик Деннис Радтке считает недопустимым то, что россияне могут спокойно отдыхать в Европе, как будто ничего не происходит.

"Он отметил, что Германия и значительная часть Европы сейчас словно "засыпают" в вопросах новых санкций и поставки оружия, а если ставить цель остановить Путина, нужно не ослаблять давление и среди следующих санкций ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам", - пишет "Европейская правда".

14 августа в Польше сообщили , что работают над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз.

16 августа МИД Финляндии выступил за резкое сокращение виз россиянам.

17 августа глава МИД Дании Еппе Кофод выразил надежду , что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Эстония с 18 августа закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

19 августа Кипр и Греция выступили против запрета на выдачу российских туристических виз и объединяются в поддержку Германии.

В тот же день министр иностранных дел Литвы призвал страны Европейского Союза аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам РФ и Беларуси.

В Чехии поддержали идею прекращения выдачи виз россиянам странами ЕС.

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