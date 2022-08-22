"Российским туристам место разве что в Пхеньяне и Пекине": немецкий оппозиционный ХДС поддержал ограничение виз для россиян
В Германии члены оппозиционного "Христианско-демократического союза" присоединились к призывам ограничить выдачу виз гражданам России в связи с агрессивной войной России против Украины
Об этом сообщает Spiegel, пишет " Европейская правда ".
Как говорится в сообщении, политики оппозиционного "Христианско-демократического союза" присоединились к призывам ограничить выдачу виз гражданам России в связи с агрессивной войной России против Украины.
"Туристические визы для россиян нужно приостановить. Местами для туристических поездок россиян больше не могут быть Париж и Порто, а разве что Пхеньян и Пекин… Это о том, чтобы дать четкий сигнал населению РФ", - заявила в комментарии Bild заместитель лидера ХДС Андреа Линдхольц.
Оппозиционный политик Деннис Радтке считает недопустимым то, что россияне могут спокойно отдыхать в Европе, как будто ничего не происходит.
"Он отметил, что Германия и значительная часть Европы сейчас словно "засыпают" в вопросах новых санкций и поставки оружия, а если ставить цель остановить Путина, нужно не ослаблять давление и среди следующих санкций ввести запрет на выдачу туристических виз россиянам", - пишет "Европейская правда".
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