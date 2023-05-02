Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

Так, местные жители, сотрудничающие с украинским подпольем, рассказали, что оккупантам раздали украинскую военную форму и, возможно, "россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества".

Возможно, россияне также хотят ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений РФ.

"Не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников", – говорится в сообщении ЦНС.