Российским солдатам раздали украинскую военную форму: в ЦНС допустили вероятность провокаций на территории РФ
Российские военные, дислоцирующиеся в Брянской и Курской областях РФ, получили форму ВСУ. Учитывая это, возможны провокации на территории страны-агрессорки
Об этом сообщил Центр нацсопротивления.
Так, местные жители, сотрудничающие с украинским подпольем, рассказали, что оккупантам раздали украинскую военную форму и, возможно, "россияне готовят провокацию под чужим флагом для мобилизации своего общества".
Возможно, россияне также хотят ввести в заблуждение мировое общество, чтобы отвлечь внимание от преступлений РФ.
"Не исключены террористические акты на территории РФ или имитация захвата заложников", – говорится в сообщении ЦНС.
- В Одессе заявили об ужесточении мер безопасности 2 и 9 мая, ожидают провокаций со стороны РФ.
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