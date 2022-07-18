Российским солдатам оформляют фиктивные контракты, - разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором бабушка рассказывает оккупанту, что его контракт – фиктивный
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо", - рассказывает бабушка рашиста.
Также российский оккупант жалуется, что его подразделение "берет лес" где-то за Изюмом, а из их роты осталось только 26 человек из 90. Он не хочет больше подписывать контракты, потому что война не такая, как он себе представлял.
"Спецназ зашел, пиз***лей за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. На*бали нас с деньгами. Вот тебе и государство" , – жалуется россиянин.
- Оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую" и попадании в своих.
- Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.
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