Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо", - рассказывает бабушка рашиста.

Также российский оккупант жалуется, что его подразделение "берет лес" где-то за Изюмом, а из их роты осталось только 26 человек из 90. Он не хочет больше подписывать контракты, потому что война не такая, как он себе представлял.

"Спецназ зашел, пиз***лей за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. На*бали нас с деньгами. Вот тебе и государство" , – жалуется россиянин.

Оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую" и попадании в своих.

Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

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