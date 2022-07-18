English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российским солдатам оформляют фиктивные контракты, - разведка

Российским солдатам оформляют фиктивные контракты, - разведка

18 июля, 2022 понедельник
13:56
война с Россией

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор, в котором бабушка рассказывает оккупанту, что его контракт – фиктивный

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо", - рассказывает бабушка рашиста.

Также российский оккупант жалуется, что его подразделение "берет лес" где-то за Изюмом, а из их роты осталось только 26 человек из 90. Он не хочет больше подписывать контракты, потому что война не такая, как он себе представлял.

"Спецназ зашел, пиз***лей за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. На*бали нас с деньгами. Вот тебе и государство" , – жалуется россиянин.

  • Оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую" и попадании в своих.
  • Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
ГУР
Харковщина
Читайте также:
17 июля, 2022 воскресенье
Уже очевидно, что в бункере идет внутренняя борьба, – политолог Пионтковский
16 июля, 2022 суббота
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
путін путлер
17 июля, 2022 воскресенье
Путин начал готовить дочь стать его преемницей, – советник министра МВД Денисенко
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.13
    Покупка 36.13
    Продажа 37.14
  • EUR
    Покупка 36.09
    Продажа 37.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
15:00
Эксклюзив
Американцы оставляют Россию без дополнительных союзников, – эксперт-международник Краев
14:58
В России военный вертолет "прилег" в поле во время посадки
14:49
Кулеба назвал условия возобновления мирных переговоров с Россией
14:42
В Мариуполе оккупанты ведут скрытую мобилизацию через объявления вакансий
14:41
Канада отправляет отлаженную турбину Северного потока в Германию
14:35
Эксклюзив
Россия осуществляет ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры из-за бессилия, чтобы заставить украинцев капитулировать, - военный аналитик Левин
14:24
Российское командование руководствовалось 50-летними картами во время вторжения в Украину
14:21
Украина завершила процесс ратификации Стамбульской конвенции
14:17
Группа The HARDKISS выбрана лучшим рок-коллективом Украины по версии YUNA
14:12
Обновлено
"Динамо" узнало второго соперника в Лиге чемпионов
14:04
ЕС объявил о новом транше военной помощи Украине в 500 млн евро
14:00
Эксклюзив
HIMARS играют ключевую роль в освобождении Херсонщины, - дипломат Щерба
13:52
Полиция показала последствия ничего обстрела харьковских многоэтажек
13:39
Россияне ударили по Одесской области четырьмя ракетами, одну из них сбили над морем силы ПВО
13:29
В результате вражеского обстрела Торецка погибли 6 мирных жителей
13:25
"Российские войска не планируют брать отпуск в войне": Литва призвала Запад предоставить Украине больше военной помощи
12:57
Война в Украине завершится до полугода и превратится в "замороженный конфликт" - экс-командующий силами НАТО
12:56
Судовладельцы ЕС пытаются перевозить российскую нефть до начала действия санкций
12:49
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине ждать дождей с грозами
12:48
Европейская Солидарность
Очередной шаг к диктатуре: "Европейская Солидарность" требует отчета в парламенте глав СБУ и ОГПУ, как это предусмотрено законом
12:41
СБУ разоблачила 60-летнюю женщину, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву
12:36
Эксклюзив
Иван Баканов
Венедиктова и Баканов не отвечают требованиям СБУ, - правозащитник Захаров
12:22
Обязанности главы СБУ будет временно исполнять Василий Малюк
12:01
Иван Баканов
Устранение Баканова и Венедиктовой с должностей не означает их увольнения, - Офис президента
11:59
Заработал чат-бот для помощи украинским абитуриентам
11:40
Стало известно, где будут показывать матчи сборной Украины после закрытия каналов Ахметова
11:37
Шведский ритейлер H&M объявил, что полностью уходит из России
11:24
Седьмой пакет санкций ЕС против России – ни о чем, как и шестой, – экономический эксперт Клочок
11:22
В Новой Каховке горят вражеские склады с боеприпасами, – советник главы Херсонской ОВА
11:22
Эксклюзив
Иван Баканов и Ирина Венедиктова
Отстранение Венедиктовой и устранение Баканова дают монопольную власть над правоохранительной системой одному человеку, и это не президент, - Шабунин
11:00
Министр цифровой информации анонсировал автоматическую регистрацию ООО для физлиц
10:56
Украина завершила Всемирные игры-2022 с медальным рекордом
10:44
Пытали пленных украинцев: полиция идентифицировала 17 представителей карательных служб "ДНР"
10:32
Сергей Шойгу
Шойгу приказал оккупантам на Донбассе уничтожить HIMARS
10:21
Украинские издатели призвали Зеленского немедленно подписать закон о ввозе и распространении литературы из РФ
09:55
Москва. Кремль
Власти Москвы предупредили, что в городе вскоре будут раздаваться сирены
09:54
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России по состоянию на утро 18 июля
09:39
Инфографика
Курс валют 18 июля: евро подорожал
09:30
Олаф Шольц
Германия не отменит санкции в случае заключения мира на условиях России, - Шольц
09:27
Херсоноблэнерго призвало не вестись на враждебные призывы платить за электричество на счета оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV